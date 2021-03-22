مركز دبي المالي ينضم للتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية

ذكر مركز دبي المالي العالمي أن مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية "المنظمة غير الربحية المسجلة ببروكسل في بلجيكا"، وافق بالإجماع على طلب انضمام المركز المالي للتحالف.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الاثنين، أن مركز دبي المالي العالمي سيوظف عضويته في التحالف للتعاون مع المراكز المالية العالمية الرائدة الأخرى، والتي تشمل (لندن وفرانكفورت وباريس وطوكيو وتورنتو)، إضافة إلى دعم مركز دبي المالي العالمي لبعض الأعضاء الحاليين في التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية من خلال مذكرات التفاهم المشتركة التي تجمعه بهم، فيما سيشارك المركز المالي ممارساته المالية الرائدة مع الأعضاء الآخرين الذين يسعون للاستفادة من تجاربه وخبرته.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري "سعدنا بالانضمام إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، ونتطلع لنمثل دبي فيه وبناء شراكات وثيقة مع الأعضاء الآخرين للتعاون معا فيما يصب في مصلحة القطاع المالي العالمي، ونثق تماما بقدرتنا على التقدم معا في مجالات عديدة، بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار والتمويل المستدام والاقتصادات الرقمية، وستتيح لنا هذه الفرصة مواءمة منهجيات عملنا لتسهيل تعاوننا بهدف قيادة مستقبل القطاع المالي بالصورة الأمثل".

ومن جهتها، أعربت رئيس مجلس إدارة التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية جنيفر رينولدز عن سعادتها بانضمام مركز دبي المالي العالمي إلى التحالف، مؤكدة أن مركز دبي المالي الرائد سيضيف مساهمات قيمة إلى مبادرات التحالف، وتتطلع بشغف للتعاون مع الزملاء في دبي.

يذكر أن التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية تأسس في يوليو 2018 بعد اجتماع قادة القطاع المالي العالمي في باريس؛ لتمثيل المراكز المالية العالمية الرائدة وتسهيل التعاون وعمليات التبادل المالي فيما بينها.

ويحظى أعضاء التحالف، على اختلاف أنواع أنشطتهم المالية ومجالاتها، بفرصة تبادل المعارف والخبرات، فضلا عن تحسين جودة عملهم الفردي وتعزيز كفاءة التعاون فيما بينهم، ويمثل هذا التحالف اليوم 19 مركزا ماليا عالميا رائدا يتبعون هيئات حكومية ومنظمات ومؤسسات مالية في أربع قارات تسعى إلى ترسيخ مكانة مراكزها المالية في القطاع والترويج لها.