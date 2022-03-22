أمين الأمم المتحدة: الدول النامية تدفع ثمنا باهظا نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن روسيا غزت الأراضي الأوكرانية، قبل شهر من الآن، بمخالفة لميثاق الأمم المتحدة، منوهًا إلى أن كييف تشهد معاناة إنسانية، بعد الهجوم الروسي الكبير عليها.

وأضاف في كلمة له، مساء الثلاثاء، أن الهجوم الروسي أدى إلى دمار كبير للمدن والقرى، فضلًا عن أن القصف المنتظم أثار الرعب في قلوب المدنيين، وخاصة على المستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء، لافتًا إلى أن الحرب أدت إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن 10 ملايين أوكراني أجبروا على مغادرة منازلهم، متابعًا: «الحرب لا تسير نحو التوقف، منذ أسبوعين كانت ماريوبول محاصرة من الروس، وتتعرض لقصف وهجمات مستمرة، وحتى لو سقطت ماريوبول فلا يمكن غزو أوكرانيا».

ونوه إلى أن الحرب تؤدي إلى المزيد من المعاناة والدمار والرعب، مشيرًا إلى أن «الشعب الأوكراني يعيش جحيمًا كبيرًا، وتحاول المنظمات الدولية إيصال المساعدات الكبرى لهم».

ولفت إلى أن الحرب أدت إلى زيادة أسعار كل المواد الغذائية في العالم، وقد تؤدي إلى مجاعة عالمية، مضيفًا: «الدول النامية بدأت تحتنق نتيجة جائحة كورونا وعدم الحصول على الدعم اللازم، والآن يدفعون ثمنًا باهظًا نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا».