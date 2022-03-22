حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حضور مران المنتخب الوطني الذي أقيم اليوم الثلاثاء، بستاد الدفاع الجوي في إطار الاستعداد لمباراة السنغال المقبلة.

ويواجه منتخب مصر نظيره السنغالي في مباراة الذهاب يوم الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولي، وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء الأسبوع القادم بالسنغال، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢م.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى انتظار الجماهير المصرية لظهور المنتخب الوطني أمام السنغال، وتقديم عرض وأداء فني مميز بالمباراتين استكمالاً للظهور اللافت الذي قدمه لاعبو المنتخب في بطولة إفريقيا التي أقيمت بالكاميرون مؤخراً، وتأكيداً على قوة ومكانة كرة القدم المصرية على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد صبحي على ثقته في قدرات وإمكانيات لاعبي المنتخب، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر وجود المنتخب في كأس العالم، مشيراً إلى الدعم الكبير، والتفاف الجماهير حول المنتخب؛ لتحقيق حلم التأهل للمونديال.

وأعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبين والجهاز الفني بالفوز في مجموع المباراتين، لافتاً إلى التنسيق مع اتحاد الكرة لتهيئة كافة الأجواء المحيطة بمعسكر المنتخب، والوقوف على جميع الترتيبات المتعلقة بإقامة المباراة بستاد القاهرة الدولي، وكذا اجراءات السفر للسنغال لخوض مباراة العودة.