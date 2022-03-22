مجلس الاحتياط الأمريكي مستعد لزيادة الفائدة نصف نقطة مئوية في مايو إذا لزم الأمر

قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن المجلس مستعد لزيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر في أيار/مايو المقبل، بالإضافة إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشددا لكبح جماح التضخم، إذا لزم الأمر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المجلس كان رفع سعر الفائدة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية لينهي نحو عامين من الفائدة القريبة من صفر في المئة ويشير إلى إمكانية زيادة الفائدة ست مرات أخرى خلال العام الحالي.

وقال باول إن اقتراح زيادة سعر الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة سيكون مطروحا على اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس يومي 3 و4 أيار/مايو المقبل، وفي الاجتماعات التالية.

وقال باول في كلمة له بعنوان "استعادة استقرار الأسعار" أمام الاتحاد الوطني لاقتصادات الأعمال أمس"،إذا توصلنا إلى انه من المناسب التحرك بقوة أكبر بزيادة سعر الفائدة بأكثر من 25 نقطة اساس خلال أي اجتماع أو اجتماعات سنفعل ذلك".

ومن المتوقع وصول سعر الفائدة في الولايات المتحدة إلى 8ر2% خلال العام المقبل وهو ما يتجاوز حد 4ر2% التي يقال إنه يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.