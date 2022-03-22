حذّرت الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، من "كارثة إنسانية" تواجه 300 ألف شخص في مدينة خيرسون، جنوبي البلاد، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، مع نفاد الإمدادات الغذائية والطبية بالمدينة نتيجة العمليات العسكرية الجارية.

وكتب المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، على حسابه على منصة "تويتر": "يواجه مواطنو خيرسون الـ 300 ألفا، كارثة إنسانية جراء حصار الجيش الروسي. لقد نفدت إمدادات الغذاء والإمدادت الطبية تقريبا، لكن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين. يجب وقف التكتيكات الروسية قبل فوات الأوان".

وفي سياق آخر، وصفت الولايات المتحدة ترحيل القوات الروسية المزعوم لنحو 2400 طفلا أوكرانيا من إقليم دونباس، في شرق أوكرانيا، إلى الأراضي الروسية، بأنه "اختطاف".

وجاء على حساب السفارة الأمريكية في كييف على منصة "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "وفقا لوزارة الخارجية الأوكرانية، نقلت القوات الروسية 2389 طفلا أوكرانيا من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك إلى روسيا.. هذه ليست مساعدة.. هذا اختطاف".

وكانت الخارجية الأوكرانية قد ذكرت، أمس، أن القوات الروسية رحّلت قسرا 2389 طفلا من دونيتسك ولوجانسك، معتبرة أن تلك الخطوة تمثل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي".