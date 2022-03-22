وزير خارجية الإمارات وأمين عام مجلس التعاون يبحثان تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مقر إكسبو 2020 دبي، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، قضايا المنطقة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الثلاثاء، جرى خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما استعرض الجانبان مخرجات مشاركة المجلس في إكسبو 2020 دبي، ودور جناح المجلس بإكسبو في تسليط الضوء على الإرث التاريخي لمجلس التعاون الخليجي، والأسس التي قام عليها والخطط والمشروعات التي تم العمل عليها في مختلف المجالات إضافة إلى تطلعاته ومشروعاته المستقبلية.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد الدور المهم للمجلس في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها دول الخليج العربي وكذلك تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية الخليجية من أجل مستقبل مزدهر مستدام.