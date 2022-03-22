السياحة تبدأ خطة دمج المكاتب الداخلية للوزارة والهيئات التابعة لها بالمحافظات

بدأت وزارة السياحة والآثار، خطة دمج المكاتب الداخلية للوزارة والهيئات التابعة لها، في نطاق المحافظات المختلفة.

وتفقد أحمد يوسف الوكيل الدائم لوزارة السياحة والآثار، برفقة الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، عددا من المكاتب والمقرات الإدارية، استهلها بتلك الكائنة بمحافظتي البحر الأحمر والأقصر.

والتقى الوكيل الدائم، خلال جولته بقيادات مكاتب كل من الوزارة والمجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمحافظتين؛ لمناقشة الآليات المقررة لتنفيذ آلية الدمج، وفقًا للبرنامج المحدد؛ لرفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال تلك المكاتب.

وعلى هامش الزيارة لمحافظة الأقصر، التقى الوكيل الدائم بعدد من مستأجري البازارات والأكشاك بمرسى وزارة السياحة والآثار لمتابعة سير العمل والوقوف على ما قد يقابلهم من مشكلات.