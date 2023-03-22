 شركة روساتوم تعلن وصول مصيدة قلب المفاعل النووي إلى محطة الضبعة النووية - بوابة الشروق
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شركة روساتوم تعلن وصول مصيدة قلب المفاعل النووي إلى محطة الضبعة النووية

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 11:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 11:08 م

أعلنت شركة "روساتوم" الروسية، اليوم الأربعاء، عن وصول أول معدّة كبيرة الحجم "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في مصر.

وذكرت الشركة في بيان، أنه تم إقامة احتفال رسمي بهذه المناسبة في موقع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان أن السفينة التي نقلت مصيدة قلب المفاعل "كاتشر كور"، كانت قد غادرت ميناء سان بطرسبورج، متوجهةً إلى مصر في بداية مارس الجاري.

وأوضح البيان أن "مصيدة قلب المفاعل" من المخطط أن يتم تركيبها في قاعدة مبنى المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى، وهي إحدى المعدات الطويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور.

وأكد أن هذه المعدّة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات القوى النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي.

يشار إلى أن معدّة "مصيدة قلب المفاعل" مهمتها الأساسية هي ضمان أمن وسلامة البيئة والبشر في ظل أي سيناريوهات لتشغيل محطة الطاقة النووية.


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