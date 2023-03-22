قالت لجنة الأهلة والمواقيت الشرعية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، إن اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو غرة شهر رمضان بعد ثبوت رؤية الهلال في عدد من مناطق البلاد.

وهنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الشعب الجزائري في الداخل والخارج بحلول شهر رمضان، مؤكدا أن الدولة اتخذت كافة التدابير فيما يخص تموين السوق بالمواد الأساسية ومنع تذبذب في السلع.

كما دعا المواطنين لتجنب العادات الاستهلاكية السيئة ومظاهر التبذير في هذا الشهر الفضيل، مناشدا التجار النزهاء خاصة في الأحياء الشعبية إلى تفادي المضاربة في الأسعار.