الولايات المتحدة: قلقون من إلغاء الكنيست بعض مواد قانون فك الارتباط

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إلغاء الكنيست قانون "فك الارتباط"، الذي يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها عام 2005.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج، في واشنطن العاصمة.

وأكد الجانبان أهمية الامتناع عن الأفعال أو الخطابات التي يمكن أن تزيد من تأجيج التوترات قبيل شهر رمضان وعيد الفصح.

وأعربت شيرمان، بحسب البيان، عن قلق الولايات المتحدة بشأن تبني الكنيست الإسرائيلي قانونا يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى العام 2005، بما في ذلك حظر إنشاء المستوطنات في شمال الضفة الغربية.

ويهدف مشروع القانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" بشمالي الضفة الغربية، والتي أخلت الحكومة الإسرائيلية بموجبها مستوطنات في المنطقة ضمن خطة الانفصال عن غزة عام 2005.