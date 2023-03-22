انتظم إمام عاشور، نجم ميتيلاند الدنماركي، في معسكر منتخب مصر، قبل مواجهة مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024.

ونشر إمام عاشور صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام" رفقة لاعبي منتخب مصر "أسامة جلال، محمد عبد المنعم، عمر مرموش ومحمد صبحي" من معسكر الفراعنة بعد انضمامه في الساعات الماضية.

وكان إمام عاشور قد تزوج خلال اليومين الماضيين وحصل على إذن من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة روي فيتوريا بالغياب عن المعسكر لإتمام زواجه.

ويلتقي منتخب مصر مع مالاوي، الجمعة المقبل، في التاسعة مساء، على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤.