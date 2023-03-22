كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على البلاد أول أيام رمضان؛ مؤكدة عدم استقرار الأجواء بفترات الليل والنهار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس برودة ليلاً وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نهارًا؛ لتكون العظمى 27 نهارًا على القاهرة الكُبّرى.

وأضافت أن فترة الليل ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بأكثر من 10 درجات، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية ليلاً، لافتة إلى أن سقوط أمطار بين غزيرة ورعدية؛ تشمل محافظات شمال البلاد.

وأوضحت أن الأمطار ستبدأ في السقوط على المنطقة الغربية مساء بعد غد الجمعة، لافتة إلى تأثر القاهرة الكبرى بالأمطار خلال فترات الليل؛ مؤكدة تقدم هذه الأمطار، يوم السبت، لشرق الجمهورية؛ في ظل وجود منخفض جوي، كما تشهد بعض المناطق من سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر تساقط سيول.

وأكدت أن يوم السبت، سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاطا للرياح؛ لتصل درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية؛ مؤكدة أن هذه الفترة ستشهد تقلبات جوية حادة وسريعة.