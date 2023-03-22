مذيع روسي بارز يدعو لشن هجوم نووي ضد أي دولة تحاول اعتقال بوتين

دعا مذيع بارز بالتلفزيون الروسي الرسمي إلى شن هجوم نووي ضد أي دولة تحاول اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين.

ووجه المذيع فلاديمير سولوفيوف، تحذيرا خلال بث عرضته قناة "روسيا -1" الحكومية، قائلا إن محاولة اعتقال الرئيس الروسي ستؤول إلى "ضربة نووية فورية"، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

جاءت تصريحات سولوفيوف بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة الماضية، مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وبحسب ما ورد عمل محققو المحكمة على أدلة ضد بوتين لأكثر من عام قبل إصدار هذه المذكرة.

وتتهم المحكمة بوتين "بالمسئولية المزعومة عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان والأطفال والنقل غير القانوني لهم من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي".

ويقدم سولوفيوف برنامجا إذاعيا على محطة يديرها الكرملين. والعام الماضي، كتبت وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها عبر الإنترنت في قائمة تحدد الشخصيات المشاركة في الدعاية الروسية أن سولوفيوف "قد يكون الأكثر نشاطا في الدعاية للكرملين".

ونشر فرانسيس سكار، الصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أمس، مقطع فيديو مترجما على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" يوضح رد فعل سولوفيوف على أمر التوقيف، ذاكرا أن سولوفيوف لم يذكر صراحة مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين قبل أن يحذر أي دولة تحاول اعتقاله.

وانتقد سولوفيوف خلال برنامجه التصريح الأخير لوزير العدل الألماني ماركو بوشمان حول مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، حيث صرح بوشمان لصحيفة "بيلد إم زونتاج" الألمانية بأن "ألمانيا ستكون ملزمة باعتقال بوتين إذا دخل أراضيها وستسلمه للمحكمة الجنائية الدولية".

وقال سولوفيوف، وفقًا لترجمة سكار: "أي كيان أو دولة تتجرأ مثل ألمانيا وتقول إنها ستحاول تنفيذ "المذكرة".. فهذا إعلان حرب وندعو إلى توجيه ضربة نووية فورية إلى ذلك البلد".

ووجه المذيع الروسي تهديدا آخر ضد بوشمان، الذي لم يذكر اسمه، قائلا "هذا الأحمق وزير العدل يجب أن يتعرف على صواريخ سارمات" في إشارة إلى الصواريخ الباليستية الروسية العابرة للقارات القادرة على حمل أكثر من عشرة رؤوس نووية.