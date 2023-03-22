 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الأربعاء 22 مارس 2023 9:52 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 مارس 2023 - 9:41 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 مارس 2023 - 9:41 ص
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 20 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص من بلدة "يعبد" في جنوب محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من مُحافظة "نابلس" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من "نابلس".

ومن منطقة وسط الضفة الغربية، جرى اعتقال 3 فلسطينيين من بلدات "الطور" و"عناتا" و"العيزرية" بالقدس المحتلة، فيما جرى اعتقال شاب من مُحافظة رام الله والبيرة.

ومن مُحافظة "أريحا"، الهادئة نسبيًا، بشرق الضفة الغربية، جرى اعتقال ثلاثة من مُخيم "عقبة جبر" ورابع من مخيم "عين السلطان".

وفي الجنوب، جرى اعتقال خمسة فلسطينيين من مُحافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب مباشرة من القدس المُحتلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك