النايل سات تحقق نحو 39 مليون دولار أرباحا في عام 2022

قال اللواء سامح قته، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، إن الشركة استطاعت تحقيق أرباح بلغت نحو 38.966 مليون دولار في عام 2022، وذلك بزيادة تقدر بـ8.213 مليون دولار عن العام السابق بنسبة 26.7٪.

وأضاف أن إيرادات النشاط خلال عام 2022 بلغت نحو 99.858 مليون دولار مقابل 111.760 مليون دولار للعام الماضى بانخفاض قدره 11.902 مليون دولار، وتمثل نسبة الانخفاض ‏10.65‎%‎ عن العام الماضى.

وأوضح أنه استعرض خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد أمس الأول نجاح عمليه إطلاق قمر "نايل سات 301" فى يونيو الماضى من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أصبح جاهز للتشغيل بعد إتمام كل التجارب والاختبارات الفنية فى نوفمبر 2022.

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى توفير التمويل الذاتى "لنايل سات 301" بإجمالي قيمة المشروع وبنسبة بلغت 100% دون الاستعانة بالقروض سواء الداخلية والخارجية.

وأكد أن ما تحقق من نجاحات خلال العام المالى الماضى جاء نتيجة الجهود الكبيرة التى بذلتها الشركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية للحفاظ على نجاحها فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى مكانتها التسويقية وعلى قاعدة عملائها والحفاظ على أكبر قدر من السيطرة على المعروض بالسوق والبحث عن مصادر جديدة لتنويع مصادر الدخل بالشركة.

وعلى جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية للشركة على إقرار ميزانية العام الماضى، كما وافقت على توزيع الأرباح على المساهمين بمقدار 45 سنتا أمريكيا لكل سهم.