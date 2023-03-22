تستضيف الإعلامية أميرة بدر في أولى حلقات برنامجها "Vip"، عبر فضائية "هي"، غدًا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، الفنانة ناهد السباعي والتي تكشف الكثير من الأسرار في حياتها الشخصية لأول مرة.

وطرحت قناة "هي" منذ قليل، برومو حلقة الفنانة ناهد السباعي، والتي ردت خلاله على تبرؤ النجم محمد رمضان من مشاهده الجريئة في فيلم أحكي يا شهرازاد.

وقالت ناهد السباعي إنه ليس لديها اعتراض على زواجها من شخص مسيحي الديانة، بالإضافة إلى موقفها من تجميد البويضات، وأيضًا رأيها في المثلية الجنسية، قائلة: "معترفة بوجودهم لأنهم موجودين منذ بدء الخليقة".

برنامج “vip” يعرض على شاشة "هي" يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً ، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا.