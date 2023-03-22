اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مناطق مُتفرقة في مُحافظة "الخليل" الواقعة في جنوب الضفة الغربية، واعتقل ستة فلسطينيين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في بلدة "بيت أُمَّر" الأكثر اضطرابًا بالمحافظة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت أربعة شبان، أكبرهم عمره 30 عامًا.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز، ما تسبب في إصابة عدد من سكان البلدة بحالات اختناق.

وفي منطقة "عصيدة" أطلق جنود الاحتلال الرصاص صوب خزانات مياه فوق أسطح المنازل، ما أدى إلى تلف عدد منها. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة "دورا" جنوب المحافظة، واعتقلت شابًا، كما اقتحمت مخيم "الفوار" واعتقلت آخر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مُحافظة "أريحا" الواقعة في شرق الضفة الغربية المحتلة، والتي تتمتع بهدوء نسبي مُقارنة بمناطق فلسطينية أخرى، واستخدمت الرصاص خلال عمليات اعتقال، ما أدى إلى إصابة أحد مصوري وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر فلسطينية إن سليمان أبو سرور مصور وكالة "وفا" ، أصيب بالرصاص المطاطي، فيما أصيب شاب آخر بشظايا رصاصة في كتفه، أثناء الاقتحام الذي جرى خلاله اعتقال أربعة فلسطينيين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني تجاه المواطنين واستهدفت سياراتهم خلال عملية الاقتحام التي استهدفت مخيمي "عقبة جبر" وعين السلطان".