 اليابان تعتزم استضافة مؤتمر طوكيو التاسع للتنمية الإفريقية في أغسطس 2025 - بوابة الشروق
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اليابان تعتزم استضافة مؤتمر طوكيو التاسع للتنمية الإفريقية في أغسطس 2025

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 مارس 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 22 مارس 2024 - 11:15 م

قررت الحكومة اليابانية في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عقد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية الأفريقية، أو (تيكاد 9) في مدينة يوكوهاما لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 20 أغسطس 2025.

ويُذكر أن مؤتمر تيكاد هو مؤتمر دولي تقوده اليابان ويشارك فيه قادة دول لمناقشة تعزيز المساعدات والاستثمار في البلدان الأفريقية.

ونقلت وكالة جيجي اليابانية للأنباء عن وزير شئون مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، قوله في مؤتمر صحفي: "نتوقع نموا ديناميكيا في أفريقيا حيث يوجد عدد كبير السكان من الشباب وموارد طبيعية وفيرة".

وأشار إلى أن اليابان ستستغل مؤتمر تيكاد 9 كفرصة لزيادة تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية.

ونقلت وكالة جيجي عن وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا قولها، في مؤتمر صحفي منفصل عقد اليوم الجمعة، إنها ستستضيف اجتماعا وزاريا لإطار تيكاد في طوكيو لمدة يومين اعتبارا من  24 أغسطس من هذا العام.


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