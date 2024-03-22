أظهرت بيانات أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الجمعة، أن أسعار الاستيراد واصلت مسيرة التراجع مطلع العام جراء انخفاض تكاليف الطاقة.



وانخفضت أسعار الاستيراد بواقع 9ر5% على أساس سنوي في يناير، من 7% في ديسمبر السابق عليه.



وتتراجع الأسعار منذ شهر مارس 2023.



وقال مكتب الإحصاء إن هذه أول نتيجة بعد تحويل أسعار الاستيراد والتصدير إلى عام الأساس الجديد 2021.



وأظهرت البيانات تراجع أسعار استيراد الطاقة بواقع 7ر27% على أساس سنوي، كما انخفضت أسعار السلع الوسيطة المستورد بواقع 2ر7%.



ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية بواقع 6ر0%.



وعلى أساس شهري، ظلت أسعار الاستيراد مستقرة في فبراير الماضي، مقابل تراجع بواقع 1% في ديسمبر.



وأظهرت البيانات تراجع أسعار التصدير 4ر1% في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد تراجع بواقع 2ر1% في الشهر السابق عليه.



وسجلت أسعار التصدير زيادة شهرية بواقع 1ر0% في يناير الماضي، مقابل تراجع بواقع 3ر0% في الشهر السابق عليه.