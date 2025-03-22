نظمت الجالية الفلسطينية في برلين، تظاهرة في وسط برلين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونظم المحتجون وقفة تضامنية مع غزة، بميدان ليبولد. حيث رفع المتضامنون الإعلام الفلسطينية وارتد أغلبهم الكوفية الرمز الفلسطيني الشهير، وسط هتافات، "الحرية لفلسطين"، و"اوقفوا قتل المدنيين في غزة"، "اوقفوا الإبادة في غزة"، "الحرية لغزة.. احفظوا غزة الآن"، "إسرائيل إرهابية".

وهاجم المتظاهرون، الحكومة الألمانية لموقفها من الحرب ودعمها للحكومة الإسرائيلية، وانتقدوا أيضا الصمت الدولي تجاه ما يحدث من قتل للمدنيين الأبرياء، مطالبين بوقف إطلاق النار الفوري.

وشدد الشرطة الألمانية من إجراءاتها لتأمين التظاهرة ومنع أي تجاوزات مخالفة للقانون.

يأتي ذلك في وقت يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجماته المكثفة على سائر أرجاء قطاع غزة المحاصر، ليكتب نهاية للهدنة التي امتدّت لنحو شهرين.