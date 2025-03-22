 هدف لويس سكيلي في شباك ألبانيا يُدون في تاريخ منتخب إنجلترا - بوابة الشروق
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هدف لويس سكيلي في شباك ألبانيا يُدون في تاريخ منتخب إنجلترا

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 1:43 ص | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 1:43 ص

دون اللاعب لويس سكيلي، نجم فريق أرسنال الإنجليزي، اسمه في التاريخ مع منتخب إنجلترا، بعد هدفه المثير الذي أحرزه في شباك ألبانيا، بتصفيات كأس العالم 2026.

ونجح لويس سكيلي، في إحراز الهدف الأول لمنتخب إنجلترا، أمام ألبانيا، في المباراة القوية التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، في أولى جولات دور مجموعات تصفيات كأس العالم الجارية، ودخل من خلالها اللاعب الشاب تاريخ المنتخب الإنجليزي.

وحسب الأرقام والإحصائيات، فإن سكيلي، بات أصغر لاعب يسجل مع المنتخب الإنجليزي، في مباراته الأولى، حيث أنه تخطى رقم ماركوس راشفورد الذي سجل في عمر 18 عامًا و209 أيام ضد أستراليا في مايو 2016.

ويذكر أن سكيلي، منح التقدم لمنتخب بلاده على ألبانيا، بنتيجة 1-0، علمًا بأن هذا الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل.


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