 أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 جراء إطلاق نار بمتنزه في لاس كروسيس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا: مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 جراء إطلاق نار بمتنزه في لاس كروسيس

د ب أ
نشر في: السبت 22 مارس 2025 - 7:07 م | آخر تحديث: السبت 22 مارس 2025 - 7:07 م

واشنطن 22 مارس/آذار (أ ب) - أعلنت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأُصيب 14 آخرون في حادث إطلاق نار وقع في أحد المتنزهات بمدينة لاس كروسيس.

وطلبت الشرطة، اليوم السبت، من المارة مشاركة مقاطع الفيديو وأي معلومات قد تساعد في التحقيق، بينما تواصل البحث عن المشتبه به أو المشتبه بهم في الهجوم، الذي وقع حوالي الساعة العاشرة مساء الجمعة في منتزه يونج بالمدينة، وهو مكان مخصص للموسيقى والترفيه.

وتم نقل ضحايا إطلاق النار إلى جميع المستشفيات المحلية الثلاثة، بالإضافة إلى مركز إل باسو الطبي الجامعي، وهو مركز الصدمات الإقليمي، وفقا للشرطة ومسؤولي المستشفيات. وقال أندرو كامينز، مدير التسويق والاتصال في مركز ميموريال الطبي في لاس كروسيس، إن ستة مصابين وصلوا إلى المستشفى عبر سيارات الإسعاف والمركبات الخاصة، وتم نقل خمسة منهم لاحقا إلى مركز إل باسو.


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