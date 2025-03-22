ديوكوفيتش: متشوق للتتويج بلقبي المائة في ميامي

قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الخامس عالميا، إنه سيروقه التتويج بلقبه المائة في بطولة ميامي للتنس.

وعاد ديوكوفيتش إلى البطولة بعد غياب ست سنوات وحقق انتصارا أمس في الدور الأول على الأسترالي ريكي هيجيكاتا.

وقال اللاعب الصربي، في مؤتمر صحفي عقب الفوز بمجموعتين من دون رد: "ميامي، بالطبع. لا مجال للشك. سيروقني الاحتفال بلقبي المائة هنا".

وتابع ديوكوفيتش: "لكنا، دعونا ننتظر. إنها بطولة طويلة وهذا الانتصار الأول فحسب. بالطبع، تشجعت من المستوى الذي قدمته اليوم، لكن الطريق طويل".

وأضاف: "أتمنى من أن أقدم أداء جيدا لكي أصارع على اللقب. سيكون هذا رائعا، لكن دعونا ننتظر".

وأمضى اللاعب الذي توج بلقب ميامي 6 مرات: "أردت أن أرسل رسالة لنفسي والآخرين مفادها أنني ما زلت قادرا على اللعب بمستوى مرتفع. خسرت في الدور الأول في آخر مباراتين، ولهذا كانت لديّ رغبة كبيرة في الفوز بمباراتي الأولى في ميامي".