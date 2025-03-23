أحمد عبدالعزيز: أنا ثاني أفضل من جسَّد شخصية الرئيس الراحل السادات

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إن الفنان الراحل أحمد زكي هو أفضل من جسَّد شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر شاشة «النهار»، أنه - أي عبدالعزيز - هو ثاني أفضل من جسّد هذه الشخصية.

وأوضح أن هناك الكثير من الفنانين الذين قدّموا أعمالًا تاريخيًّا متميزة، بينهم الفنان الراحل نور الشريف، مؤكدا أن هناك الكثير من الفنانين الجيدين من بين الجيل الحالي بما يطمئن على مستقبل الوسط.

وضرب أمثلة على ذلك بالفنانين عمرو سعد وكريم عبدالعزيز وباسم سمرة، ومن الفنانات منى زكي، كما اختار الفنانة ميرنا نور الدين وأشاد بدورها في مسلسل الحشاسين وقال إنها سيكون لديها مستقبل واعد.

كما أشاد بالفنانة سهر الصايغ، قائلًا إنها لم تعد وجهًا جديدًا وأن مستقبلًا كبيرًا لا يزال ينتظرها، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم هو الأكثر نجاحًا بين الفنانين من أبناء جيله.