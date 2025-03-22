جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب أدوية بشرية وعدد من الساعات

نجحت إدارة جمارك نويبع البحري برئاسة محمود حمزة، في ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والساعات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠، وقانون الاستيراد والتصدير ١١٨ لسنة ١٩٧٥، بحسب بيان المصلحة اليوم.

بناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة تفتيش الركاب ومكافحة التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة قسم البحث الجنائي وفرع مكافحة المخدرات بميناء نويبع تتضمن اعتزام سائق شاحنة مصرى الجنسية القيام بتهريب بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية على عبارة آيلة القادمة من ميناء العقبة الأردني، تم ضبط 700 أمبول دواء بشرى، و3690 قرص أدوية بشرية، و92 ساعة ماركات متنوعة مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها داخل شاحنة قيادته، ولم يقر عنها أثناء التفتيش الجمركي وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة ٣٠٠ ألف جنيه.



قرر رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2025، وتم التصالح وسداد كل الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة.