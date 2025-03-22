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أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبية عدة، مساء اليوم السبت.

ونشرت جريدة «النهار» اللبنانية، مقطع فيديو يرصد غارات إسرائيلية استهدفت بلدة تولين جنوب لبنان وأدت إلى وقوع إصابات.

كما رصدت الجريدة لقطات لسلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح.

غارات إسرائيلية تستهدف بلدة تولين جنوب لبنان ووقوع إصابات pic.twitter.com/yFp2ffs3aT — Annahar النهار (@Annahar) March 22, 2025

سلسلة غارات إسرائيلية على مرتفعات جبل الريحان وإقليم التفاح pic.twitter.com/cpUXmiCXlv — Annahar النهار (@Annahar) March 22, 2025

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه يهاجم الآن أهدافا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة اليوم السبت عدة بلدات في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، «تعرضت الحارة الشمالية الغربية لبلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية صباح اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع».

وأشارت إلى أن «القصف طال أيضا أطراف بلدتي ارنون وكفرتبنيت»، لافتة إلى «إحصاء سقوط نحو 10 قذائف في الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق المذكورة».

وأوضحت الوكالة أن «قصفا مدفعيا معاديا يستهدف بلدة الخيام، وأن ثلاث قذائف ميركافا استهدفت البلدة»، كاشفة عن أن «العدو أطلق رشقات رشاشة في اتجاه حولا، مركبا وكفركلا».

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اعتراض ثلاثة صواريخ من بين خمسة تم إطلاقها من لبنان على بلدة المطلة الحدودية.