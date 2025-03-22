ملك أحمد زاهر: أحب والدي في تقديم أدوار الشر

أعربت الفنانة ملك أحمد زاهر، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في مسلسل "سيد الناس"، مشيرا إلى أنه الأكثر مشاهدة في ماراثون الدراما الرمضانية، وكل مشاهد العمل تتصدر التريند بالأخص مشاهد والدي النجم أحمد زاهر.

وقالت ملك، لـ"الشروق"، إن أحمد زاهر قدم أدوار شر كثيرة، ولكن في "سيد الناس" هو مبدع بشكل غير عادي ومن وأنا بشكل شخصي أحبه عندما يقدم هذه التيمة من الأدوار فهو أفضل من قدم شر على الشاشة الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر تشارك الفنانة ملك أحمد زاهر في مسلسل "سيد الناس"، بطولة كل من النجم عمرو سعد، وإلهام شاهين، وأحمد زاهر، وأحمد رزق، وأحمد فهيم، وطارق النهري، ومن إخراج محمد سامي.