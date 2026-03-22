مؤسسة النفط الليبية: سيتم جر ناقلة الغاز الروسية المنكوبة إلى أحد الموانئ القريبة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عن إمكانية السيطرة على التهديد البيئي الناجم عن تضرر ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" في البحر المتوسط، حيث سيتم جرها إلى ميناء ليبي.



وذكرت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها، يوم السبت، أنها تعاقدت مع "شركة عالمية متخصصة في التعامل مع الحوادث التي تتعرض لها النواقل والمنصات البحرية النفطية".

وأوضحت أن التعاقد الطارئ جاء للتعامل مع حادثة الناقلة الروسية قبال السواحل الليبية، وعلى متنها حمولة من الغاز المسال.



وأضاف البيان: "بعد أن تبين مؤخرا أن الباخرة المعطوبة باتت تقترب من السواحل الليبية تدريجيا بفعل الرياح وحركة الأمواج، استدعى الأمر أن تتحرك المؤسسة سريعا للحد من أضرار تواجدها في المياه الإقليمية، والتقليل من مخاطر التلوث قرب السواحل الليبية".

وأكدت المؤسسة أن "السيطرة على هذا التهديد البيئي ممكنة جدا، وسيتم جرها (السفينة) إلى أحد الموانئ الليبية بشكل آمن بعد التنسيق مع الجهات المختصة على رأسها مصلحة الموانئ"، مضيفة أن "كل المنشآت النفطية الليبية من منصات ومرافئ في مأمن من أي تلوث أو مخاطر في هذا الشأن".



يذكر أن ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتاغاز" تعرضت لهجوم زوارق مسيرة أوكرانية في البحر المتوسط يوم 3 مارس بالقرب من سواحل مالطا.

وكانت السفينة تنقل 100 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وأسفر الهجوم عن حريق على متن الناقلة. وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم الـ 30، لكن السفينة تضررت بشكل كبير ولا يزال هناك خطر من احتمال تسرب أو انفجار الغاز.