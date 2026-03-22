إزالة تجمعات مياه الأمطار بشوارع المنيا لتيسير الحركة المرورية

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة إزالة آثار الأمطار ورفع تجمعات المياه من الشوارع، وتحت إشراف اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حملات مكثفة لشفط تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع والميادين.

يأتي ذلك بحضور المهندس حسن يحيى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الشفط والمعدات للتعامل الفوري مع تجمعات المياه، ورفعها من الطرق الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية ومنع أي تكدسات.

وعلى هامش الجولة، تفقد السكرتير العام مجمع مواقف المنيا المطور، حيث أكد انتظام العمل، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطوط السير المقررة وتطبيق التعريفة الرسمية، بما يحقق الانضباط داخل المواقف ويمنع أي استغلال للمواطنين.

وأكد السكرتير العام استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتعامل السريع مع أي تجمعات ناتجة عن الأمطار، بما يضمن سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.