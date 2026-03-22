الأحد 22 مارس 2026 5:15 ص القاهرة
اليمن.. «أصابع الحوثيين على الزناد» والمجلس الرئاسي يخطط لعمل عسكري ضدهم

وكالات
نشر في: الأحد 22 مارس 2026 - 4:50 ص | آخر تحديث: الأحد 22 مارس 2026 - 4:50 ص

قال مصدر حكومي يمني لوكالة "نوفوستي" إن المجلس الرئاسي الحاكم في اليمن يخطط لعملية واسعة النطاق ضد حركة أنصار الله (الحوثيين) المسيطرة على الشمال إذا قدمت دعما عسكريا لإيران.

 
وأضاف المصدر: "يناقش المجلس الرئاسي اليمني تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جماعة أنصار الله إذا قررت تقديم الدعم العسكري لإيران".

 
ووفقا للمصدر، اتخذت السلطات اليمنية تدابير لتعزيز الجاهزية القتالية لقواتها في حال قررت جماعة أنصار الله المشاركة في العمليات العسكرية لدعم الجانب الإيراني.

في وقت سابق، قام رئيس المجلس القيادي الرئاسي، رشاد العليمي، بتعيين قادة عسكريين لجميع هياكل وزارة الدفاع، بما في ذلك القوات داخل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة المتمركزة على الساحل الغربي لليمن.

وصرح محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي للحوثيين، لوكالة "نوفوستي" بأن حركة أنصار الله اليمنية لم تشارك بعد في العمليات العسكرية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها "تضع يدها على الزناد".

 
في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافاً عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.


