مفاجآت ورهانات الفضائيات على مائدة رمضان الدرامية

* منافسة خاصة بين عادل إمام ومحمد رمضان على شاشة dmc.. والحياة تختار عنصر التشويق بـ«100 وش» و«الفتوة»

* حضور القضايا الاجتماعية المغلفة بالكوميديا على cbc.. و«الاختيار» يضيف العنصر الوطنى على مائدة on

مفاجآت ورهانات عدة تشهدها المنافسة على شاشة دراما رمضان فى ماراثون هذا العام؛ حيث تسعى شاشات الفضائيات للرهان على بطل أو اثنين لحصد نصيب كبير من تورتة الجمهور وتحقيق أكبر نسبة مشاهدة لشاشتها، ولعل أبرز هذه المفاجآت والرهانات نجدها على قنوات dmc التى استطاعت أن تجمع بين «الزعيم» عادل إمام و«الأسطورة» محمد رمضان على شاشتها بعد غياب؛ حيث التقى الاثنان فى خريطة تليفزيونية واحدة عام 2016 على شاشة قناة mbc مصر والتى عرضت مسلسل «مأمون وشركاه» للزعيم، ومسلسل «الأسطورة» لمحمد رمضان.

وهذا العام نجحت dmc فى الحصول على العرض الحصرى داخل مصر لمسلسل «فالانتينو» الذى يلعب بطولته الفنان الكبير عادل إمام الذى يحظى بجماهيرية كبيرة فى العالم العربى، وافتقده جمهوره العام الماضى، بعد أن تأجل عرض مسلسله بسبب ضيق الوقت ليعرض هذا العام، والكل يترقب مشاهدة مسلسل «فالانتينو» الذى يتعاون فيه الفنان عادل إمام لأول مرة مع المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر، والمسلسل إخراج رامى إمام، وتعرض القناة حصريا على شاشتها مسلسل «البرنس» لمحمد رمضان فى ثالث موسم على التوالى، بعد أن عرضت له حصريا مسلسليه «زلزال» و«نسر الصعيد»، و«البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى، وهنا تراهن dmc على شعبية النجمين فى جذب الجمهور لشاشتها، هذا إلى جانب عرض مجموعة من المسلسلات بالاشتراك مع قنوات أخرى وهى مسلسل «لما كنا صغيرين» تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على وريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة، ومسلسل «فرصة تانية» تأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل وبطولة ياسمين صبرى ودياب وأيتن عامر وأحمد مجدى، والمسلسل الكوميدى «رجالة البيت» وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى وبطولة أحمد فهمى وأكرم حسنى.

أما قنوات cbc فاختارت أن تراهن على القضايا الاجتماعية ذات الطابع الرومانسى؛ حيث تعرض حصريا على شاشتها فى رمضان مسلسل «ونحب تانى ليه» تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمى وشريف منير والذى يتحدث عن المشكلات الزوجية، ومسلسل «ليالينا 80» تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى وصابرين، الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى بين عائلتين، وبعيدا عن العرض الحصرى فتعرض قنوات cbc مسلسل «فرصة تانية» و«رجالة البيت»، كما تعرض مسلسل الفنانة يسرا «خيانة العهد» عرضا عاما بالاشتراك مع قنوات أخرى داخل مصر، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتراهن قنوات الحياة على عنصر التشويق وفضول الجمهور، بعد أن قرر بعض الأبطال تغيير جلدهم تماما هذا العام؛ حيث تعرض القناة حصريا على شاشتها مسلسلين هما «الفتوة» تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنياوى وبطولة الفنان ياسر جلال ومى عمر وأحمد صلاح حسنى ورياض الخولى وعبدالرحمن أبو زهرة، والذى تدور أحداثه قبل 100 عام من الآن؛ حيث يرتدى الأبطال جلباب الفتوة، وتعرض حصريا مسلسل «بـ 100 وش» تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل وإخراج كاملة أبو ذكرى وبطولة الفنانة نيللى كريم التى تقدم مسلسلا كوميديا لأول مرة بعد سلسلة من المسلسلات الاجتماعية تميزت بطابع «النكد» لكن هذا الموسم اختارت نيللى كريم أن تظهر بشكل مختلف تماما ويشاركها البطولة الفنان آسر ياسين، أما بالنسبة لمسلسلات العروض العامة فتعرض مسلسل «لما كنا صغيرين» و«خيانة العهد» والمسلسل الكوميدى «عمر ودياب» تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم وإخراج معتز التونى وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر.

وننتقل لقنوات on التى تراهن فى رمضان المقبل على عنصرين، أولهما العنصر الوطنى وحب الجمهور لمشاهدة الأعمال التى تستعرض بطولات الجيش المصرى من خلال العرض الحصرى لمسلسل «الاختيار» بطولة الفنان أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، والذى يستعرض قصة حياة البطل الشهيد أحمد صابر المنسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، أما العنصر الثانى الذى تراهن عليه قنوات on t فهو عنصر الخيال؛ حيث تعرض حصريا مسلسل «النهاية» بطولة الفنان يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى، الذى تدور أحداثه فى المستقبل بعد أكثر من مائة عام، وكيف فعلت التكنولوجيا بالناس، هذا بجانب عرض مسلسلات أخرى عرضا عاما وهى «رجالة البيت» و«فرصة تانية» ومسلسل «عمر ودياب».

أما قناة النهار فتواصل رهانها على الفنانة غاجة عبدالرازق، فللعام الثانى على التوالى تحصل على العرض الحصرى لمسلسلاتها؛ حيث تعرض لها هذا الموسم مسلسل «سلطانة المعز» حصريا على شاشتها وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير ويشارك فى البطولة كل من حسن حسنى ومحمد لطفى ومحمود عبدالمغنى، وتعرض القناة مجموعة كبيرة من المسلسلات هى مسلسل «جمع سالم» تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد ويشارك فى البطولة كل من دلال عبدالعزيز وسلوى خطاب ومحمد شاهين، ومسلسل «شاهد عيان» تأليف أحمد مجدى وإخراج محمد حماقى وبطولة حسن الرداد ووليد فواز، ومحمد لطفى، وهنا شيحة، وبسمة، والذى يبتعد فيه «الرداد» عن الأعمال الكوميدية، كما تعرض قناة النهار مسلسل «القمر آخر الدنيا» تأليف سناء هاشم وإشراف على الدراما عبير سليمان وإخراج تامر حمزة وبطولة بشرى وأحمد كرارة وهشام إسماعيل وثراء جبيل، وأخيرا مسلسل «ولاد إمبابة» تأليف أيمن بكرى وإخراج ممدوح زكى وبطولة سعد الصغير وريكو وأحمد شيبة.

أما قناة mbc مصر فتراهن على ثلاثة أشياء هذا الموسم أولها الكوميديا؛ حيث إن معظم الأعمال التى تعرضها فى رمضان كوميدية ومسلسلات المأخوذة عن فورمات عالمية والعروض الحصرية؛ حيث إن كل المسلسلات التى تعرضها فى موسم رمضان المقبل، هى عرض أول وحصرى داخل مصر والمسلسلات هى المسلسل الكوميدى «سكر زيادة» وهو مأخوذ عن فورمات أمريكية أيضا ويجمع فى بطولته بين النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد اللتين يلتقيان لأول مرة فى عمل فنى واحد، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان، والمسلسل الكوميدى «2 فى الصندوق» تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى بطولة حمدى الميرغنى ومحمد أوس أوس، والمسلسل الكوميدى «الشركة الألمانية لمكافحى الخوارق» بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وإخراج إسلام خيرى، وأخيرا مسلسل «لعبة النسيان» المأخوذ عن فومات عالمية وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة وبطولة دينا الشربينى.