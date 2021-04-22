 مجلس الولايات بألمانيا يقر تعديل قانون يشمل مكابح الطوارئ للحد من تفشي كورونا - بوابة الشروق
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مجلس الولايات بألمانيا يقر تعديل قانون يشمل مكابح الطوارئ للحد من تفشي كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 4:23 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 4:23 م

أقر مجلس الولايات في ألمانيا "بوندسرات" تعديل قانون الحماية من العدوى وما يشمله من مكابح الطورائ الموحدة لإجراءات احتواء جائحة كورونا على مستوى ألمانيا.

ولم يتم تقديم أي مذكرة لاحتكام لجنة وساطة في المجلس اليوم الخميس، وبذلك يمكن للرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير توقيع القانون الذي ينص على حظر التجوال بدءا من الساعة 00. 22 مساء وإجراءات أخرى للحد من المخالطة ومن ثم الحد من تفشي فيروس كورونا في حالة ارتفاع عدد الإصابات إلى حد معين.

وكان البرلمان الألماني "بوندستاج" وافق على التعديل أمس الأربعاء، وصوت لصالح القانون 342 عضوا، وعارضه 250 عضوا، وامتنع 64 عن التصويت.

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