إثيوبيا: جماعات مسلحة تستولي على منطقة متاخمة للسودان يقطنها 25 ألف شخص

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أفادت تقارير بأن جماعة مسلحة استولت على منطقة في غرب إثيوبيا متاخمة للسودان، حيث يعيش فيها نحو 25 ألف شخص، وفقا للجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان.

وقيل إن الجماعة سيطرت على المنطقة الواقعة في إقليم "بينيشانجول-جوموز" الاثنين الماضي.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على فيسبوك إن "السكان الذين فروا من المنطقة أبلغوا اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان أن الجماعة المسلحة أضرمت النيران ونهبت الممتلكات العامة والخاصة"، بينما رحلت الإدارة المحلية والشرطة أيضا من الإقليم".

وأضافت اللجنة أن "هناك تقارير أيضا بمقتل مدنيين واختطاف موظفين حكوميين".

ووفقا لتقارير، فإن قوات الأمن في طريقها إلى منطقة الأزمة لدعم الشرطة المحلية.

ولم يتضح بعد من يقف وراء هذه الهجمات.

ويعاني الإقليم الإثيوبي في الآونة الأخيرة من العديد من الهجمات العنيفة.

وفي يناير، قتل ما لا يقل عن 80 مدنيا خلال مذبحة بالمنطقة، التي تضم العديد من الأقليات العرقية.

وخلال مجزرة مشابهة، في ديسمبر الماضي، قتل أكثر من مائتي شخص.