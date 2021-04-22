بكري سليم: من رفض عودة مرسي للزمالك «قليل خبرة»

أكد بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة، أن باسم مرسي لاعب الفريق يسير بخطى جيدة، مؤكدًا أنه سيصبح هدافًا للدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن من رفض عودته للزمالك بالفترة الأخيرة "قليل خبرة".

وانتقل مرسي إلى صفوف المقاصة مطلع الموسم الجاري قادما من الإنتاج الحربي، وسجل البالغ من العمر 29 عاما، 5 أهداف في بطولة الدوري حتى الآن بفارق 4 عن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ومتصدر ترتيب الهدافين.

وخلال تصريحات إذاعية قال سليم: "باسم مرسي لاعب جيد، يسير بخطى مميزة هذا الموسم، كما أنه سيصبح هدافًا للدوري هذا الموسم، وننتظر تألقه حتى نبيعه بـ40 مليون جنيه مثلما يفعل فرج عامر رئيس سموحة”.

وعن اقترابه من العودة للزمالك في وقت سابق، قال سليم: “مع احترامي للجميع، لكن من رفض عودته للزمالك (قليل خبرة)”.