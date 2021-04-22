رمضان صبحي: قادرون على تحدي المنتخبات القوية بالأولمبياد

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أكد رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، أن المنتخب الأولمبي قادر على تحدي الصعاب في أولمبياد طوكيو الجارية.

وأسفرت قرعة منتخب مصر الأولمبي عن التواجد في المجموعة الثالثة رفقة كل من إسبانيا، الأرجنتين واستراليا.

وقال رمضان صبحي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لبيراميدز: «سنواجه منتخبات لها اسم كبير وقوي ولكننا قادرون على التحدي وتجاوز المرحلة الأولى».

وأضاف: «لا احب جملة "أداء مشرف" بل سنموت انفسنانا من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة».

وعن التأهل مع بيراميدز إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية .. أجاب: «خضنا مباراة صعبة أمام نكانا بسبب التوقيت واللعب في نهار رمضان".

واختتم: "حققنا نتيجة ايجابية وصعدنا للدور ربع النهائي، وصلنا الموسم الماضي إلى نهائي البطولة، كلنا على قلب رجل واحد".