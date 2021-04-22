 البرازيل تعتزم إنهاء إزالة الغابات غير القانونية بحلول 2030 - بوابة الشروق
الخميس 22 أبريل 2021 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح الدولة في القضاء على «التوك توك» بعد حملتها لاستبداله بسيارة «ميني فان» ؟

النتـائـج تصويت

البرازيل تعتزم إنهاء إزالة الغابات غير القانونية بحلول 2030

الغابات في البرازيل
الغابات في البرازيل
ساو باولو (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 أبريل 2021 - 9:03 م | آخر تحديث: الخميس 22 أبريل 2021 - 9:03 م
قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في كلمته بقمة المناخ العالمية التي نظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة يوم الأرض اليوم الخميس إنه سيتم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2025، و43% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي والالتزام بالقضاء على عمليات إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بولسونارو إن البرازيل في مقدمة الدول التي تتصدى لظاهرة الاحترار العالمي، مشيرا إلى أن نصيب بلاده من انبعاثات الكربون على مستوى العالم سنويا تقل عن 3% .

وقال بولسونارو إن "زراعتنا هي واحدة من أكثر الأمور استدامة على هذا الكوكب".

وبإنهاء إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030، سيكون من الممكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي النصف تقريبا في نفس الفترة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك