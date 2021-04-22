البرازيل تعتزم إنهاء إزالة الغابات غير القانونية بحلول 2030

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في كلمته بقمة المناخ العالمية التي نظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة يوم الأرض اليوم الخميس إنه سيتم تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بحلول عام 2025، و43% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي والالتزام بالقضاء على عمليات إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال بولسونارو إن البرازيل في مقدمة الدول التي تتصدى لظاهرة الاحترار العالمي، مشيرا إلى أن نصيب بلاده من انبعاثات الكربون على مستوى العالم سنويا تقل عن 3% .



وقال بولسونارو إن "زراعتنا هي واحدة من أكثر الأمور استدامة على هذا الكوكب".



وبإنهاء إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2030، سيكون من الممكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي النصف تقريبا في نفس الفترة.