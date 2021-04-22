طارق سليمان: الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف سموحة القاتل

قال طارق سليمان مدرب حراس المرمى بنادي مصر المقاصة والاهلي السابق، إن الهدف القاتل الذي تلقاه الأهلي في شباكه من سموحة ليس مسؤولية محمد الشناوي حارس مصر الأول بمفرده.

وأضاف سليمان في تصريحات تليفزيونية، أن مشاركة محمد الشناوي أساسيًا أمام سموحة كانت منطقية، خاصة وأنه لم يغب عن الفريق سوى مباراة واحدة، بينما جاهزيته من عدمها ترجع للجهاز الفني لفريقه بقيادة بيتسو موسيماني.

وتابع سليمان أن الشناوي اعتاد الخروج على مرماه للعب الكرات الطولية في المباريات التي يتأخر فيها الأهلي بالنتيجة، واستطاع أن يساعد فريقه بالأهداف من خلالها، إلا أن هذه المرة لم يتوقع أن يستخلص حسام حسن الكرة من أكرم توفيق، وهو ما أخر عودته لمرماه لطمأنته على عدم فقدان زملائه الكرة.

وأضاف مدرب الأهلي السابق، أن الشناوي يُسأل على نسبة من الهدف، ولا يتحمل الخطأ وحده، موضحًا أن علي لطفي وحراس الأهلي بشكل عام مميزين للغاية.