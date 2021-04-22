حرس السواحل الليبي ينقذ 104 مهاجرين وينتشل جثتين

قالت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي، إن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تلقى نداء استغاثة أمس الأربعاء وتمكن بواسطة الزورق "أوباري" التابع له من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن زوارق مطاطية في الطريق إلى الشواطئ الأوروبية.

وأكدت الإدارة قي خبر أوردته على صفحتها بموقع فيسبوك صباح اليوم الخميس إنقاذ 104 من المهاجرين وانتشال جثتين جميعهم من جنسيات أفريقية، مشيرة إلى إنزال الجميع في نقطة إنزال طرابلس البحرية، تمهيدا لنقل 103 منهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بينما نقل الأخير إلى مركز شرطة سوق الجمعة للتحقيق في حالتي الوفاة، وتم تحويل الجثتين إلى دار الرحمة في طرابلس بحضور ضابط تحقيق من مركز سوق الجمعة.

وأوضحت الإدارة أن جهاز مكافحة الهجرة سيتولى رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.