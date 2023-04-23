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مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر حادث تصادم بالبحيرة

خميس البرعي:
نشر في: السبت 22 أبريل 2023 - 11:38 م | آخر تحديث: السبت 22 أبريل 2023 - 11:38 م

لقى 5 أشخاص مصرعهم من بينهم 4 أشقاء، وإصابة 5 آخرين، جراء حادث تصادم سيارة جامبو، وسيارة ملاكي بطريق النمرة 5 مركز إدكو بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة جامبو، وسيارة ملاكي بطريق النمرة 5 مركز إدكو، ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة (رمضان ح ا ح- 45 سنة)، و(محمد ح ا - 40 سنة) و(خميس ح ا - 35 سنة)، و(خالد ح ا ح - 37 سنة)، و(أحمد ر ح - 10 سنوات).

وإصابة (أنور ح ت - 55 سنة)، و(هدى م ا - 46 سنة)، و(إبراهيم ح خ - 50 سنة)، و"دسوقي ا ت -
48 سنة)، و(مسعد م ت - 55 سنة)، وجميعهم من مركز إدكو.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو لتلقي العلاج اللازم والجثث لمشرحة المستشفى.

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