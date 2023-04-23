رغم فوز النادي الأهلي مساء اليوم السبت، بنتيجة 2-0، أمام الرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، يحذر من مباراة العودة.

وحسم الأهلي تفوقه في مباراة الذهاب أمام الرجاء، بنتيجة 2-0 التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "

كانت مباراة صعبة جدا، الرجاء بدأ بشكل أفضل، وعانينا في أول ٢٠ دقيقة، ولكن تحسنا تدريجيا حتى سيطرنا بشكل شبه تام".

وأضاف: "خلقنا فرصا وسجلنا في الشوط الأول، أما الشوط الثاني كنا الأفضل، وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل لكن سعيد بعدم استقبال أهداف".

وأوضح: "مباراة العودة تحد صعب ومهمة ثقيلة جدا، ولابد أن نستعد بكل جدية وتركيز، لأن التأهل لم يحسم بعد".

وانتقل مارسيل كولر للحديث عن أداء بعض اللاعبين.. قائلا: "حمدي فتحي كان يفتقد لياقة المباريات بسبب معاناته مؤخرا من نزلة برد، وأرى أن السولية يقدم أداء جيدا".

وتابع مدرب الأهلي: "حسين الشحات بذل مجهودا خارقا وأردت إراحته، ومحمد هاني أدى بشكل جيد مع بيرسي تاو حسب ثغرات المنافس".

وحذر كولر: "نتيجة اليوم لم تسهل شيئا بل مجرد أفضلية، إذا تصورنا أننا تأهلنا سنواجه صعوبة كبيرة، وسنخوض مباراة المغرب وكأن النتيجة ٠/٠ لابد أن نكون في قمة تركيزنا ".

وأتم: "الحكم كان جيدا باستثناء كرة واحدة تحتاج مراجعة عندما تعثر مدافع الرجاء ولمس الكرة بيده ولكن إجمالا الحكم لم يؤثر على نتيجة المباراة".