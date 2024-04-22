ضبط 6 مخالفات تموينية في المخابز السياحية بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز السياحية، ومتابعة مواصفات ووزن وأسعار الخبز السياحي و"الفينو".

وشن عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه نائبيه محمد عادل وحسين خلف مديرا تموين بندر المنيا، حمله تموينية موسعة بمدينة المنيا على المخابز السياحية وأفران المخبوزات و"الفينو".

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 مخالفات تنوعت بين "عدم إعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية".



كما تابع رئيس المدينة مواصفات ووزن الخبز السياحي، بالإضافة إلى وضع لوحات إعلانية بأسعار ووزن رغيف الخبز السياحي، فيما تم التفتيش على أفران مخبوزات الفينو، والتفتيش على الشهادات الصحية، ومتابعة مواصفات ووزن الخبز الفينو، ووضع لوحات إعلانية بأسعار ووزن الخبز الفينو .

وأوضح أن هذه الجهود في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومراقبة وإعلان أسعار الخبز المخفضة والمقدمة للمواطنين.