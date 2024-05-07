 الأونروا: الجوع الكارثي بغزة سيزداد سوءا حال استمرار استمرار انقطاع دخول المساعدات من معبر رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأونروا: الجوع الكارثي بغزة سيزداد سوءا حال استمرار استمرار انقطاع دخول المساعدات من معبر رفح

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 10:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مايو 2024 - 10:18 ص

حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خطورة وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقالت في منشور عبر حسابها بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن استمرار انقطاع دخول المساعدات وإمدادات الوقود من معبر رفح سيوقف الاستجابة الإنسانية الحرجة لكل قطاع غزة.

وأضافت أن الجوع الكارثي الذي يواجهه الفلسطينيون وبخاصة في الشمال سوف يزداد سوءًا إذا انقطعت طرق الإمداد هذه.

وكانت هيئة المعابر الفلسطينية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية صباح اليوم، ورفعت علم كيان الاحتلال داخله، مع شن طائرات الاحتلال، غارات جوية استهدفت منطقة أبو حلاوة شرقي مدينة رفح.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

 

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