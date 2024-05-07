تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري

يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

يتواجد الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة، بينما يأتي الاتحاد السكندري في المركز الخامس ولديه 32 نقطة.

واستقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على ملامح التشكيل الأساسي لفريقه الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري.

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي "أفشة" - كريم فؤاد - حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا (وسام أبوعلي).