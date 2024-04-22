قال الفنان دياب، إن تقديم مشاهد الأكشن بمسلسل «مليحة» كان صعبًا جدًا، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتعامل فيها مع السلاح بهذا الشكل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الضباط دربوه على حمل السلاح لتقديم مشاهده في المسلسل بصورة متقنة.

ونوه أنه لم يلتحق للخدمة بالقوات المسلحة لأنه كان الابن الوحيد لوالديه، مضيفًا: «كان بالنسبة لي الموضوع مش سهل كمسئولية، لكني الحمد لله تعلمت بسرعة جدًا».

وأشار إلى أنه شعر بأنه شخص آخر بمجرد ارتداء البدلة العسكرية، قائلًا إنه كان يتمنى ارتداء تلك البدلة وأن يصبح مجندًا في الجيش منذ الصغر.

وأكمل: «أول ما الواحد بيلبس البدلة العسكرية بحس إني إنسان تاني، من وأنا صغير كان نفسي ألبس البدلة العسكرية وحزنت إني مكنتش مجند في يوم من الأيام، كنت ديمًا بسمع إن اللي بيدخل الجيش بيخرج واحد تاني وبتزيد قدرته على تحمل المسئولية والصعاب».

مسلسل «مليحة» بطولة كل من الفنانة ميرفت أمين، والفنان دياب، وأمير المصري، وعلي الطيب، وحنان سليمان، وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.