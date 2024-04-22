عسل وجوهر يكملان عقد المتأهلين لربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش

استكملت مساء اليوم، الإثنين، منافسات الدور الثالث من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2024 للرجال والنساء، والتي تقام في مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

وشهدت منافسات اليوم الثاني من الدور الثالث تفوق للاعبي ولاعبات مصر في البطولة، ليكتمل عدد المتأهلين للدور ربع النهائي على مستوى منافسات الرجال والسيدات.

وتأهل إلى الدور الربع نهائي كل من النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا، ومصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا، كريم عبدالجواد، المصنف الخامس عالميًا، وعلي أبو العينين، المصنف الثالث عشر عالميًا من مصر.

وعلى مستوى منافسات السيدات تأهلت كل من نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، ونور الطيب، المصنفة الخامسة عالميًا من مصر، بالإضافة للإنجليزية جورجينا كندي، المصنفة السادسة عالميًا، والأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة السابعة عالميًا.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال على النحو التالي:

فاز النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني عالميًا، على الفرنسي جريجوري مارش، المصنف الثالث والثلاثين عالميًا، بثلاث أشواط دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 11-4/ 11-5 / 11-8 / 11-2.

فيما فاز كريم عبدالجواد، المصنف الخامس عالميًا، على الاسكتلندي جريج لوبان، المصنف الثاني والعشرين عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 11-6/2-11/3-11/ 7-11.

كما فاز علي أبو العنين، المصنف الثالث عشر عالميًا، على الإنجليزي مروان الشوربجي المصنف التاسع عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي:13-11/ 13-11 / 4-11/ 11-6.

وأخيرًا فاز مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا، على السويسري ديميتري شتاينمان، المصنف الثامن والعشرين عالميًا، بثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 11-5/ 11-3/ 11-7.

على الجانر الآخر، جاءت نتائج مباريات اليوم من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات على النحو التالي:

فازت نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، علي مواطنتها الشابة أمينة عرفي، المصنفة الثالثة عشرة عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الأشواط على النحو التالي: 11-8/ 11-3/ 9-11 / 11-5.

فيما فازت الإنجليزية جورجينا كندي، المصنفة السادسة عالميًا، على آيرا أزمان، المصنفة الرابعة والأربعين عالميًا بثلاث أشواط، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: 11-8/ 11-5/ 11-6.

كما فازت نور الطيب، المصنفة الخامسة عالميًا، على الإنجليزية سارة جين بيري، المصنفة السابعة عشرة عالميًا، بثلاثة أشواط دون رد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي:11-3/ 11-9/11-8.

وأخيرًا فازت الأمريكية أوليفيا فيتشر، المصنفة السابعة عالميًا، علي المصرية ملك خفاجي، المصنفة السابعة والثلاثين عالميًا، بثلاث أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الأشواط على النحو التالي:11-0/ 8-11/ 11-6/ 11-2.