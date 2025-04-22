إياد نصار في ضيافة برنامج صباح جديد على القاهرة الإخبارية غدا

يستضيف برنامج «صباح جديد»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، غدًا الأربعاء، الفنان إياد نصار ليكشف عن كواليس مشاركته في المسلسل «ظلم المصطبة»، وذلك في الساعة الثامنة صباحا.

ويتحدث نصار، عن اندماج العادات والتقاليد وتأثيرها على الحياة اليومية، ومدى تأثيرها على القانون في بعض الأحيان.

ويتطرق اللقاء إلى حديث حول العلاقات المعقدة بين شخصيات المسلسل الدرامية، إذ أكد نصار في هذا السياق، أن كل ممثلي المسلسل كانوا على مستوى عالٍ جدا وقدموا الشخصيات في منتهى الإخلاص.

ويكشف نصار طريقته في اختيار الأدوار، وكيف يتجنب والمعايير التي يعتمد عليها عند اختيار عمل جديد، كما يتحدث عن سر ابتعاده عن كرسي المخرج.