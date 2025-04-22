صحيفة إسرائيلية: تفكيك حماس ليس هدفا واقعيا

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، "إن مسألة تفكيك حركة حماس الفلسطينية لا توجد على الإطلاق على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية لاعتبار بسيط أن هذا ليس هدفا واقعيا".

وأضافت الصحيفة: "لا تزال لدى حماس قوة قتالية تضم عددا ليس صغيرا من العناصر، بعضهم منظمون في سرايا وكتائب".

وأكدت أن "حركة حماس تعمل بعقيدة حرب العصابات وهذا يصعب مهمة الجيش الإسرائيلي".

من جهته، قال محلل عسكري إسرائيلي، إن نشاط الجيش الإسرائيلي ضد أنفاق "حماس" يشبه إفراغ البحر بالملعقة، مشيرا إلى أن القتال في غزة يشكل تحديا معقدا بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف المحلل العسكري لصحيفة معاريف، أفي أشكنازي، أن هناك عشرات الآلاف من الأنفاق الأخرى التي لم تكتشف في الجزء الشمالي من الشريط وحده. وتابع: "فأينما تطأ قدمك، هناك نفق".