الفاتيكان ينشر الصور الأولى للبابا فرنسيس في نعشه

نشر الفاتيكان، صباح الثلاثاء، الصور الأولى للبابا فرانسيس مسجّى في نعشه ومحاطا بعنصرين من الحرس السويسري في كنيسة بيت القديسة مرتا حيث كان يقيم.

وفي الصور، يظهر البابا فرنسيس، مرتديا رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

ومن المنتظر أن يحضر رؤساء دول وحكومات من جميع أنحاء العالم مراسم الجنازة.

* بدء التجهيزات لجنازة البابا

وأعلنت دائرة الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أن الكرادلة سيجتمعون اليوم برئاسة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، لبدء التحضيرات لجنازة البابا فرانسيس التي سيحضرها زعماء من مختلف أنحاء العالم قبل اجتماع الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وقال الفاتيكان إن البابا فرانسيس (88 عاما) توفي أمس الإثنين بعد إصابته بسكتة دماغية وقلبية، لينتهي بذلك عهد مضطرب في أحيان كثيرة إذ اشتبك خلاله مرارا مع التقليديين ودافع عن الفقراء والمهمشين.

وأمضى البابا خمسة أسابيع في المستشفى في وقت سابق من العام لإصابته بالتهاب رئوي مزدوج. لكنه عاد إلى مقر إقامته في الفاتيكان قبل شهر تقريبا وبدا أنه يتعافى حيث ظهر في ساحة القديس بطرس في عيد القيامة يوم أحد.

وأدى موته المفاجئ إلى تحريك طقوس قديمة، إذ بدأت الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار عملية الانتقال من بابا إلى آخر، بما في ذلك كسر خاتم البابا الذي يطلق عليه اسم "خاتم الصياد" وختم الرصاص الخاص به حتى لا يتمكن أي شخص آخر من استخدامهما.

وتمت دعوة جميع الكرادلة الموجودين حاليا في روما للاجتماع في الفاتيكان في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش)، حيث من المتوقع أن يضعوا خطط الجنازة.

*موعد مراسم الجنازة

ومن المفترض بحسب بروتوكول الكرسي الرسولي إجراء الجنازة ما بين الجمعة والأحد.

وكما كانت الحال في جنازة يوحنا بولس الثاني في 2005، من المتوقع أن يحضر المراسم العشرات من رؤساء الدول والشخصيات الملكية.

*دفن بسيط

يذكر أن البابا الراحل أوصى بدفن بسيط دون زخرفة، وبتابوت واحد بدلًا من الثلاثي التقليدي، وأوصى بدفنه في كاتدرائية القديسة مريم الكبرى في روما، إحدى الكنائس البابوية الرئيسية.

وعلى الرغم من أنه من المعتاد أن يُدفن البابا المتوفى في كاتدرائية القديس بطرس، فمن المتوقع أن يُوارى جثمان البابا فرانسيس الثرى خارج الفاتيكان، في واحد من الأماكن المفضلة لديه.

وتوفي البابا فرانسيس، الذي قاد الكنيسة الكاثوليكية لمدة 12 عاما، في يوم إثنين الفصح عند الساعة 07:35 صباحا (0535 بتوقيت جرينتش) إثر إصابته بسكتة دماغية، بحسب الفاتيكان.