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- لم يصدر أي تحذير من احتمال وقوع تسونامي عقب الزلزال

وقع زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل مينداناو جنوبي الفلبين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان الثلاثاء، إن مركز الزلزال يقع على بعد 269 كيلومترا قبالة ساحل بونداغوتان الواقع جنوبي جزيرة مينداناو ثاني أكبر جزيرة في الفلبين.

ولم ترد على الفور بيانات عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال الذي وقع على عمق نحو 117 كيلومترا.

كما لم يصدر أي تحذير من احتمال وقوع تسونامي عقب الزلزال.

والفلبين، إحدى الدول ذات النشاط الزلزالي الأعلى في العالم، حيث تقع في حزام الزلازل بالمحيط الهادئ، المعروف أيضا باسم "منطقة الحزام الناري".