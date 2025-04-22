الأهلي: 34 ألف تذكرة لمدرجات (الثالثة شمال) في مباراة صنداونز

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، تفاصيل توزيع تذاكر مباراة الفريق الأحمر ضد صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال سعد شلبي عبر قناة الأهلي: "اتخذنا الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي وصنداونز مع مجلس الإدارة، كما اجتمعنا مع السلطات الأمنية لتنظيم عملية دخول الجماهير بالإضافة إلى توزيع سعة الـ52500 مشجعًا على مدرجات استاد القاهرة، وكالعادة فازت (الثالثة شمال) بالقدر الأكبر من التذاكر (34 ألف متفرج)، وجعلنا أسعار التذاكر مناسبة للجميع".

وأضاف: "الدرجة الأولى حصلت على 6400 تذكرة، وصنداونز كان له نصيبًا من التذاكر وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي، إذ سيحصل على 2500 تذكرة وسيتم تسهيل عملية دخولهم وخروجهم من الاستاد".

وأنهى المدير التنفيذي: "اتفقنا على الترتيبات الخاصة بتدريبات الأهلي وصنداونز، حيث سيكون التدريب الرئيسي للأهلي في الخامسة مساءً الخميس المقبل، أما صنداونز سيكون في السابعة مساءً، وسيكون هناك مؤتمرًا صحفيًا لكل فريق قبل التدريبات".